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Показалось: когда видишь то, чего на самом деле нет
Забавная коллекция фотографий, которая в очередной раз доказывает, что человеческая фантазия не имеет пределов. Иногда нам хватает даже самой маленькой детали, чтобы воображение нарисовало нечто совершенно другое.
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