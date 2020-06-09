Показалось: когда видишь то, чего на самом деле нет

Забавная коллекция фотографий, которая в очередной раз доказывает, что человеческая фантазия не имеет пределов. Иногда нам хватает даже самой маленькой детали, чтобы воображение нарисовало нечто совершенно другое.