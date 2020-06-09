Перезагрузка не помешает: фото-приколы с собаками Некоторые домашние животные вследствие самых разных факторов однажды начинают себя вести так, что единственно возможным способом исправить их поведение кажется перезагрузка. И если бы у этих собак была кнопка "Перезагрузка", то их хозяевам наверняка было бы гораздо проще.