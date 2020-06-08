Кто сказал, что раньше было скучно: фото 1800-х годов

Эта коллекция фотографий, сделанных ещё в XIX веке, наглядно показывает нам, что люди всегда любили пошутить перед фотокамерой, и забавные снимки делали с тех самых пор, как был создан первый фотоаппарат.