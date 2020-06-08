Забавные бытовые поделки мастеров-любителей

Свежая коллекция фотографий из жизни людей, которые сильно старались, но не смогли. Что именно мешает людям выполнять работу правильно и хорошо, мы вряд ли когда-нибудь узнаем, но в итоге у них всегда получается один и тот же результат: полное фиаско.