Саркастические демотиваторы для истинных ценителей Очередная коллекция прикольных демотиваторов для вашей улыбки и хорошего настроения! Сегодня в выпуске: про машину с дверью, которой хочется хлопнуть от души, про день сурка, про заботу о людях во время самоизоляции, про кузницу кадров, про работу на удалёнке, про дистанционное обучение и многое другое!