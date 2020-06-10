Острые на язык: комментарии из социальных сетей от "мастеров-слова"

Куда же деть весь накопившейся за все время сарказм? Конечно же, в комментариях поста в Интернете. Но чтобы коммент был самый остроумный, надо регулярно оттачивать мастерство.