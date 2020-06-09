Они тоже могут ошибаться: строительные и дизайнерские неудачи

Проектировщики, строители, дизайнеры и оформители такие же люди, как и мы с вами, поэтому им тоже свойственны ошибки. Однако им стоит всегда быть предельно внимательными, так как в случае ошибки это сразу же попадет на всеобщее обозрение.