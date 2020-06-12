Онлайн-покупки - дело всегда рисковое: ожидания vs. реальность Все эти люди, поторопившиеся поделиться своим разочарованием после того, как им доставили заказанную через Интернет одежду, наверняка больше не будут пользоваться услугами онлайн-магазинов одежды.