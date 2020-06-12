Что бывает, когда отвернулась удача: забавные снимки

Свежая коллекция фотографий, запечатлевших моменты печали, грусти, горечи и разочарования, которые случаются в жизни людей. Взгляните на то, как проходят будни людей, от которых отвернулась удача!