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Суббота, 13.06.2020
Учитесь, девочки: усатая синица, которая умеет делать идеальный шпагат
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Учитесь, девочки: усатая синица, которая умеет делать идеальный шпагат

Если вы скучаете на карантине, то можете посвятить себя новому занятию - наблюдению за птицами. Вы сразу же поймёте, что вокруг вашего дома летают не только воробьи и голубы. А если у вас особенно острое зрение, то вы, возможно, даже увидите усатую синицу - очаровательную и очень смешную маленькую птичку, которая наверняка завоюет ваше сердце своими весёлыми шпагатами. Эта коллекция фотографий с забавной птичкой точно поднимет вам настроение, заставив улыбнуться не раз!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Птицы, Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Курьезы, Приколы, Шпагат, Усатая синица.
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