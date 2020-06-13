Учитесь, девочки: усатая синица, которая умеет делать идеальный шпагат Если вы скучаете на карантине, то можете посвятить себя новому занятию - наблюдению за птицами. Вы сразу же поймёте, что вокруг вашего дома летают не только воробьи и голубы. А если у вас особенно острое зрение, то вы, возможно, даже увидите усатую синицу - очаровательную и очень смешную маленькую птичку, которая наверняка завоюет ваше сердце своими весёлыми шпагатами. Эта коллекция фотографий с забавной птичкой точно поднимет вам настроение, заставив улыбнуться не раз!