Прикольные демотиваторы, которые вмиг поднимут настроение Традиционный пост юмора и приколов для любителей демотивирующих картинок! В этом выпуске: про психованного сантехника, про потоковое производство шаурмы, про мониторинг ситуации, про агрессивную музыку, про предупреждающую причёску и многое другое!