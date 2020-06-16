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Мистер Бин заменит всех: юморной фотошоп
Как бы выглядел мир, если бы у всех было лицо Мистера Бина? Именно этому посвящён Instagram аккаунт @kingdom.of.bean ("Королевство Бина"), где Адам Пикард (Adam Pickard) пытается изобразить, что было бы, если бы все были похожи на Мистера Бина.
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