Мистер Бин заменит всех: юморной фотошоп Как бы выглядел мир, если бы у всех было лицо Мистера Бина? Именно этому посвящён Instagram аккаунт @kingdom.of.bean ("Королевство Бина"), где Адам Пикард (Adam Pickard) пытается изобразить, что было бы, если бы все были похожи на Мистера Бина.