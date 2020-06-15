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Привет из Швеции: смешные обложки альбомов 70-х
Стильные бородки, атласные костюмы, характерные шрифты и самая странная и нелепая мода, которую вы только видели. Всё это собрано в этой коллекции причудливых обложек музыкальных альбомов шведских групп 1970-х.
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