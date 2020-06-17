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Остановите Землю: модники мира сошли с ума
Мы вам очень завидуем, если вы ещё не встречали таких модников в реальной жизни. Но они сейчас везде: на улице, в метро, в очереди магазина! Так что воспринимайте эту подборку как подготовку к реальной жизни. Поехали!
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