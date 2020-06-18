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Забавные фотографии, которые были сделаны в нужный момент
У вас когда-нибудь получалось сделать снимок в тот самый момент, когда происходило что-то необычное? Если нет, то мы уверены, что у вас ещё всё впереди, а пока мы хотим поделиться с вами фотографиями, сделанными в нужный момент.
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