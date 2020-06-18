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Демотиваторы на любой вкус, которые улыбнут
Очередная порция юмора и приколов, чтобы поднять настроение! В этом выпуске: про кошек после покупки нового дивана, про чудесное выздоровление, про девочку с дефицитами, про кубики и диски у настоящих мужчин, про заботу о людях и многое другое.
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