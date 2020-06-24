Тем временем в Азии: юморные фотографии Тем временем жизнь в Азии идёт своим чередом… с поправкой на необходимость носить маски, как и во многих других частях света. Но это, пожалуй, одно из немногих, что роднит азиатские страны со всеми другими, потому что в остальном жизнь в них весьма специфична (для нашего брата).