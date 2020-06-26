Милые животные, которые пробудят самые добрые чувства "Эти забавные, забавные, забавные животные!" — так и хочется воскликнуть, глядя на фотографии этих милых зверушек. Ведь они будят самые добрые чувства, вызывая восторг и умиление. Правда, смотреть этот пост нужно с осторожностью — велик риск, что возникнет желание поспешить на птичий рынок за милым питомцем.