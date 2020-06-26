Смех да и только: лучшие демотиваторы для вашей улыбки

Очередная порция юмора и приколов на любой вкус для вашего отличного настроения! Сегодня в выпуске: про ненастоящего охотника на уток, про преодоление препятствий, про дивный далёкий край и многое другое!