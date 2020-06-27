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Нелепые ситуации, когда все пошло не по плану
У одних неудача - это маленькая неприятность в виде пролитой чашки кофе, а у других - это натуральная катастрофа.
Юмористические снимки о том, как девушки собираются на свидание
Забавные ситуации, которые произошли в спортзале
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Это было модно... Нелепые рекламные фотографии групп прошлого
Забавные домашние животные в ломтиках хлеба, и это их смешная глютеновая маска
Не нужно слов, и так понятно, кто тут босс: случаи, когда собаки оказались совершенно беззащитны перед котами
Нелепые товары, которые демонстрируют суть интернет-магазинов
Модники, сражающие наповал своим стилем и эпатажем
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Если на материалах сэкономить можно, то на строителях не стоит
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Они вывели лень на новый уровень: гениальные идеи смекалистых людей
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Верный и преданный помощник и друг: но с этими песиками что-то пошло не так
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