Карантинные стрижки бывают не только у людей: приколы с собаками

Оставаться красивыми на карантине не удаётся не только некоторым людям, но и собакам. Владельцы собак, не имея возможности отвести своих питомцев к грумеру, осваивают новые для себя навыки стрижки животных. Получается, как всегда, не очень… но весьма забавно. А если помнить, что шерсть обязательно когда-нибудь отрастёт, то можно и посмеяться. Интернет-пользователи выкладывают в социальных сетях фотографии своих домашних животных (и многие из них - в стиле "до и после"), показывая результаты домашней стрижки.