Дети, чьи эмоции настолько яркие, что от них можно спокойно ослепнуть

Дети не могут выразить все свои чувства словами, однако очень многое написано на их лицах. К примеру, вы знаете, как дети реагируют на собачьи поцелуи, обычный снег или новость о том, что им придется уживаться с 4 братьями и сестрами? Эти эмоции не описать, их нужно только видеть.