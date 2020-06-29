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А ты купи слона: странные вещи из "секонд-хенда"
Все эти магазинчики и "блошиные рынки" - настоящий кладезь самых необычных вещей, свидетельствующих об оригинальном и экстравагантном вкусе своих бывших владельцев.
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