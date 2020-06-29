Прикольные демотиваторы для отличного настроения

Свежая коллекция демотивирующих картинок для вашего отличного настроения! В этом выпуске: про кубизм в кулинарии, про тяжёлые будни удалёнщика, про пентхаус с бассейном, про прогулки на природе этим летом и многое другое!