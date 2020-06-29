Новые люди, которым также нужно сходить в парикмахерскую

По своей ли воле или вынужденно они такими стали на самоизоляции, но эти люди наверняка привлекают к себе повышенное внимание со стороны окружающих. А уж как больно смотреть на них парикмахерам - и представить трудно!