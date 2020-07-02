Особая дружба: животные, которые ломают все стереотипы Всю нашу жизнь нас учили, что, например, кошки и собаки - враги и что они терпеть не могут друг друга. Это показали даже мультфильмы. Но это не всегда так. Многие животные имеют особые дружеские и дружеские отношения.