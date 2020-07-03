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"И так сойдет": шедевры стиля "пофигизм"
Из-за таких пофигистов и появляются подобные шедевры. Мы собрали фото, на которых отчетливо видно, что всем плевать. Даже тем, кого на снимке нет.
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