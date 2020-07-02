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Смешные вывески и креативные объявления
Русский язык считается одним из самых сложных. В этом утверждении есть зерно истины и доказать это можно хотя бы вот этими фотографиями. Впрочем, что говорить - куда лучше смотреть! Всем приятного просмотра, если только грамматические ошибки не заставляют ваши глаза кровоточить.
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