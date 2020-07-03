Жизнерадостные снимки для настроения: смотрите и наслаждайтесь Каждый день нашей жизни не может быть хорошим, такова жизнь и в ней должен быть баланс. Порой бывает, что мы встаём не с той ноги, и наш день портится. Из рук валятся вещи, кот постоянно орёт и что-то требует, ребёнок принёс двойку из школы… В такой ситуации нужно выдохнуть и посмотреть на жизнерадостные фотографии из нашей подборки.