Невероятные стоп-кадры, которые улыбнут Чтобы сделать интересную, цепляющую внимание или прикольную фотографию, достаточно одного мгновения. И именно в это мгновение нужно не растеряться и нажать на пуск, сделав прикольный стоп-кадр! От жирафа, превратившегося в причёску, до человека, застрявшего в потолке - в этой коллекции собраны самые неожиданные ситуации, запечатлённые случайными, но удачливыми фотографами.