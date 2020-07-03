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Неприятности случаются: обидные моменты жизни
Очередная подборка всяческих неприятностей, казусов и неудачного стечения обстоятельств, которые случаются в жизни людей, к сожалению, ничем не предвещая своего приближения.
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