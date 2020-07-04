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Смешные животные, отмечающие свои дни рождения
Можно даже обойтись и без шумной компании, но вот без тортика и смешной шляпки, точно никак. Некоторые из них пугаются, другие довольны внезапным сюрпризом, а другие и вовсе не понимают, что происходит.
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