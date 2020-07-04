Забавные детишки, которые стали жертвами своего любопытства Иногда их любопытство приводит к непредвиденным обстоятельствам. Может статься так, что сам ребенок станет жертвой своего собственного поведения. Именно о таких случаях и пойдет речь в сегодняшнем обзоре.