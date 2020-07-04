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Низкобюджетный гламур вечен: когда-то эти фотографии были круты
На самом деле люди платили за эти фотографии, вы можете себе это представить? Сколько бы вы заплатили за подобный снимок?
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