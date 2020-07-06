Иногда рост все же имеет значение

Люди давно спорят относительно того, кому жить сложнее: высоким или низким? И единого ответа, наверное, не найти, ведь в каждом росте есть свои преимущества и недостатки. Остаётся порадоваться за тех, у кого средний рост, ведь в нашем мире практически всё заточено под них (если не считать некоторые азиатские страны).