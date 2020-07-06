Ошибочка вышла: строители, которые получили звание "победитель по жизни" Свежая порция ошибок и ляпов из области дизайна, архитектуры и строительства, на которые, конечно, смешно смотреть, но с которыми не хотелось бы сталкиваться непосредственно в своей жизни.