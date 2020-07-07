"Вот, я починил": эпичные снимки от мастеров-ломастеров

У всех нас есть хотя бы один знакомый, который просто обожает что-то чинить или делать своими руками. Но иногда и правда лучше вызвать специалиста. Блог «There, I fixed it» («Вот, я починил») собирает самые невероятные бытовые «улучшения», сделанные собственными руками. И тут, надо сказать, и смех и грех: некоторые поделки просто опасны для жизни. Посудите сами.