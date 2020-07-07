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Вторник, 07.07.2020
Доказательства того, что в душе каждого мужчины живет маленький проказник
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Доказательства того, что в душе каждого мужчины живет маленький проказник

В каждом мужчине без исключения живет ребенок. Разница состоит лишь в том, что одни выпускают его на волю лишь изредка, например, когда чувствуют себя в непринужденной обстановке, а другие примеряют на себя это амплуа по сто раз на дню. Такие Питеры Пэны привносят в этот мир сплошной позитив, поэтому и смотреть на их проделки нужно исключительно с улыбкой.
jumornoj.temaretik.com
Фото: jumornoj.temaretik.com
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