Доказательства того, что в душе каждого мужчины живет маленький проказник

В каждом мужчине без исключения живет ребенок. Разница состоит лишь в том, что одни выпускают его на волю лишь изредка, например, когда чувствуют себя в непринужденной обстановке, а другие примеряют на себя это амплуа по сто раз на дню. Такие Питеры Пэны привносят в этот мир сплошной позитив, поэтому и смотреть на их проделки нужно исключительно с улыбкой.