Смешные фотографии, в которых всё самое интересное происходит на фоне

Ещё один большой плюс фона — он всегда настоящий, потому как всё происходящее сзади, не было запланировано. Точно также как и в этих 30 смешных фотографиях, в которых передний план весьма вторичен.