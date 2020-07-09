Дети, которые решили проверить нервы своих родителей на прочность

Если вы застали маленького шкоду за очередной проделкой, не спешите его наказывать, ведь на то оно и детство, чтобы разукрашивать обои фломастерами, валяться в муке и сделать спящему папе боевую раскраску на лице. Малыши делают это не со зла, иногда им просто хочется раскрасить мир яркими красками, да и просто пошалить.