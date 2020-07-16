Смешные селфи от людей, забывших проверить, что творится у них за спиной

Нельзя не заметить, что в последнее время люди стали активнее фотографироваться и это не плохо, но в большинстве случаев это не высокохудожественные снимки, имеющие хоть какую-то ценность, а однообразные кадры своего любимого лица, сделанные лишь для размещения в Instagram.