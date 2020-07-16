Вот у них и правда неудачный день

Свежая порция казусных ситуаций и неприятных случаев, которые происходят в нашей жизни. От разодранной собаками мебели и индюка, присвоившего себе комнату, до разлитой краски и рассыпанной соли - окунитесь в мир неудачников… и сразу же возвращайтесь обратно!