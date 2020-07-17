Они как люди! Забавные животные, в которых каждый узнает себя

Они строят недовольные гримасы, свидетельствующие о том, что кому-то точно несдобровать, искренне радуются и улыбаются, а также попадают в ситуации, в которые хоть раз попадал каждый из людей. Далее вас ждут забавные фотографии животных, главной изюминкой которых являются ироничные надписи, с долей чёрного юмора, которые точь-в-точь описывают нас с вами.