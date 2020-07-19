Кому-то срочно нужно обратиться к парикмахеру: неудачные стрижки

Не всех людей природа одаривает чувством вкуса: те, у кого он развит лучше других, чаще всего осваивают профессии парикмахеров, стилистов, консультантов по красоте и т.п. Этим людям для начала нужен хороший парикмахер!