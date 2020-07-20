Канадцы - очень изобретательный и веселый народ: фотоулики Очередная порция фотографий о жизни жителей североамериканской страны, где обожают хоккей, а по улицам бегают северные олени. Снежный отдых под зонтом, соблюдение социальной дистанции с помощью клюшки, мишки на дороге, занесенные снегом автомобили и другие сцены из повседневной жизни канадцев.