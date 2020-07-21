"Это фиаско, братан": забавные людишки, которые знают, что такое эпик фейл

Поспешишь — людей насмешишь. Мудрая поговорка, что ни говори, вот только герои данной подборки, скорее, оказались в обратной ситуации. Чуть-чуть не успели, не дотянулись, не смогли. И потому вместо желанной и близкой победы оказались в глубоком провале. А окружающие все так же смеются!