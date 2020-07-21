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Сон подкрался незаметно: смешные питомцы в "отключке"

Сон подкрался незаметно: смешные питомцы в "отключке"
Обновлено 20:39 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru
Забавная подборка для тех, кто внезапно загрустил. Эти собачки даже не подозревали, как могут рассмешить кого-то своим видом сна!

Недавно нам удалось найти собак, которые просто не понимают, как можно комфортно расположиться на диване рядом с хозяином. Взгляните на фото, заставляющие улыбнуться… Итак, самые бесшабашно спящие собаки.

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Все по теме:

Смех, Настроение, Позитив, Радость, Умора, Прикол, Хохот.

Автор:

Телеграф
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