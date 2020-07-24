Дети, такие дети: приколы с малышами для вашего настроения

Что бы ни сделали эти сорванцы, на них все равно невозможно долго злиться. Во-первых, потому что на это нет времени: нужно поскорее приступать к уборке, чтобы успеть ликвидировать последствия их "игр". Ну, а во-вторых, как можно вообще злиться на родную кровиночку… если она решила немного поэкспериментировать? В конце концов, должны же дети как-то познавать окружающий мир. И подобные способы познания - одни из самых наглядных и эффективных. Во всяком случае, в том, что касается реакции родителей…