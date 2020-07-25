Острые зубки, или Питомцы исчадия ада Они кусаются, они грызут. Несмотря на то, что кошки уже давно одомашнены, в них все еще присутствует свирепость, оставшаяся от предков - достаточно взглянуть на их клыки, в любую минуту готовые вонзиться вам в руку, если вы делаете что-то, что им не понравится. Впрочем, чаще всего они делают это вообще без повода...