Мимимишные селфи от хвостатых друзей Рано или поздно это должно было произойти. Если вы внимательно наблюдаете за кошками, то уже давно поняли, что они стараются перенять все человеческие привычки, чтобы побыстрее завоевать этот мир. И как становится очевидно после просмотра этой коллекции фотографий, они уже развили свои пальцы и научились делать селфи. В общем, кажется, человечеству уже пора готовиться к захвату мира кошками…